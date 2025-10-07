Corriere dello Sport (J. Aliprandi e G. Marota) – In pochi si aspettavano un avvio così esaltante. Il lavoro di Gasperini non è stato rigettato dalla squadra ma sta dando i risultati sperati. Lo stesso tecnico ha firmato la miglior partenza della propria carriera. Il suo esordio a Roma è totalmente diverso da quello di Bergamo, dove nel 2016-2017 conquistò sei punti nelle prime sei giornate. Gasperini ora chiede di volare basso, senza pensare agli obiettivi finali ma ragionando partita per partita.