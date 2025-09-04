In un mondo del calcio sempre più competitivo e spietato, dove i giovani talenti devono affrontare non solo le sfide sportive ma anche imprevisti drammatici, emerge una storia di solidarietà e fratellanza tra portieri. Mile Svilar, il 26enne estremo difensore serbo-belga della Roma, eletto miglior portiere della Serie A 2024/2025 e fresco di rinnovo contrattuale fino al 2030, ha voluto inviare un messaggio di vicinanza al giovane collega Thomas.

Thomas, un giovane portiere di appena 13 anni, ha vissuto un episodio scioccante durante una recente partita tra under 14. Mentre difendeva i pali della sua squadra contro un avversario agguerrito, il padre di uno dei giocatori rivali ha perso la testa: ha invaso il campo dalla tribuna e ha sferrato un pugno violento al volto del giovane atleta. Un gesto inaccettabile, che ha interrotto il match e scatenato l’indignazione generale. Per fortuna, il ragazzo non ha subito lesioni gravi, ma l’episodio ha lasciato il segno, sia fisicamente che emotivamente.

I giallorossi hanno ufficialmente invitato il giovane ragazzo allo Stadio Olimpico tramite le dichiarazioni di Mile Svilar. Ecco le dichiarazioni del portiere giallorosso: “Ciao Thomas, ho letto la tua storia e guardato il video della violenza che hai subito, sono rimasto molto sconvolto. Questa violenza non può esistere. Noi portieri spesso siamo soli in campo, però questa volta siamo con te, io e tutta la AS Roma. Tornerai più forte e presto, quando vuoi ti aspettiamo all’Olimpico”.

https://x.com/officialasroma/status/1963602993086890487?s=12