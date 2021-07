Un drone (giallorosso) per Mourinho: “Guardiamo gli errori”

La Repubblica (F. Ferrazza) – La tecnologia è un’alleata preziosa per Mourinho, che, oltre ad avvalersi dell’ormai noto maxischermo per far rivedere gli errori ai suoi, ha chiesto di utilizzare un drone – rigorosamente giallorosso – per riprendere dall’alto partitelle ed esercizi.

Lo stesso sistema verrà utilizzato dal portoghese anche nel test interno di oggi (ore 18) contro la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli, squadra neopromossa in B, che sarà avversaria di livello, in una Trigoria blindatissima. Ultima amichevole top secret, prima della gara di mercoledì a Trieste, contro la Triestina, che verrà trasmessa in chiaro (Sportitalia ore 19:30).

In chiave mercato, resta osservazione la difesa. Noti i problemi legati agli esterni – Spinazzola ko sei mesi, Calafiori subito alle prese con problemi muscolari, Santon finito tra gli epurati, Florenzi al rientro con molte incertezze e il solo Karsdorp abile e arruolato senza dubbi – Mourinho sta valutando anche i difensori centrali. Il pacchetto al momento è composto da Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla, gli stessi che la scorsa stagione hanno incassato ben 78 gol in 53 partite. Chissà se basterà cambiare modo di giocare per trasformare la linea di difesa, oppure se lo Special One chiederà qualcosa di diverso.