Un campione per il c.t. Mancini, De Rossi entra nello staff azzurro

La Gazzetta Dello Sport (F.Licari) – Il primo debutto nel 2004. Lippi lo aveva strappato all’Under 21 di Gentile e lui rispose con un gran gol da fuori alla Norvegia. Le presenze totali sono state 177, i gol 21, un Mondiale e la voglia di tornare per respirare di nuovo l’azzurro. Ieri Daniele De Rossi ha firmato un contratto con la Figc per entrare nello staff di Mancini. Sarà uno dei tecnici con Evani (vice), Salsano, Lombardo e Nuciari.

De Rossi da grande vuole fare l’allenatore. Imparerà di fianco a Mancini in un ambiente ideale: “Sarà emozionante tornare a Coverciano, per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo“. Mancini lo ha accolto così: “Sono certo che saprà dare ai ragazzi un contributo importante“, e il presidente Gravina: “Spero che la sua storia, la sua esperienza, il suo legame indissolubile con la maglia azzurra possano diventare un valore aggiunto per una squadra che ha dimostrato di ambire a risultati prestigiosi“.