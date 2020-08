Un anno di Florenzi: sogni, speranze e l’addio ad un passo

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Un anno fa, proprio di questi tempi, Alessandro Florenzi fece un gesto da vero capitano per convincere Dzeko a restare in giallorosso, servendogli la fascia su un piatto: “Se rimani, è tua”. La storia racconta che Dzeko poi è rimasto (rinnovo il 16 agosto) ed è diventato davvero il capitano,. Florenzi, invece, dopo sei mesi difficilissimi, è andato via. E oggi, dopo l’esperienza al Valencia, ottima dal punto di vista umano, meno da quello calcistico, si gode l’estate ad Ibiza con la famiglia e amici ma di fatto è passato da capitano a esubero. Sa bene che il suo futuro non è più nella Roma, nonostante tanti tifosi lo vedrebbero bene nel nuovo modulo.