Un altro pari della Primavera: 1-1 contro il Torino

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Secondo pareggio di fila per la baby Roma che non va oltre l’1-1 contro il Torino. A metà primo tempo i granata dell’ex Scurto mettono la freccia: Baldi buca l’uscita alta e Dellavalle segna di testa a porta vuota.

La Roma però non demorde. Infatti, al 32′ Cherubini si inventa un taglio d’esterno per Pisilli, lo specialista degli inserimenti, che gonfia la rete di prima. Così Torino e Roma agganciano il Bologna al quarto posto a quota 37 punti. La classifica è cortissima: il secondo posto (pass per le semifinali scudetto) e il settimo (niente accesso alla post season ( si trovano entrambi ad una lunghezza di distanza.