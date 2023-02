Un altro baby è in rampa di lancio a Trigoria: Pisilli

Corriere dello Sport (R. Maida) – C’è un nuovo talento che José Mourinho sta studiando a Trigoria: si chiama Niccolò Pisilli, compirà 19 anni a settembre e sta crescendo giorno dopo giorno nella rinnovata Primavera di Guidi. Mezz’ala classica, molto predisposta agli inserimenti, ha segnato già 6 gol in campionato, l’ultimo dei quali decisivo venerdì scorso contro il Cesena.

Longilineo, ancora da plasmare fisicamente, ha rinnovato a novembre il contratto con la Roma fino al 2026. Tiago Pinto e il direttore del settore giovanile, Vincenzo Vergine, credono molto nelle sue potenzialità. E lo stesso Mourinho qualche volta lo ha chiamato ad allenarsi con la prima squadra e magari prima o poi lo convocherà.

Alla Roma è arrivato piccolissimo, già dai Pulcini. E nella sua personale bacheca ha già infilato due scudetti: il primo senza giocare, con l’Under 15, il secondo invece da titolare, nel 2021 con l’Under 17. Ma anche nella scorsa stagione, con l’Under 18 di Scurto, è stato protagonista segnando 9 reti. Nel frattempo ha esordito anche con la maglia azzurra e ora fa parte del gruppo dell’Under 19 di Alberto Bollini.

Fuori dal campo, Pisilli è un ragazzo normale. Vive a Casal Palocco sin da quando era bambino. Suo padre Francesco lavora in banca, la madre Valentina è psicologa. Ha anche un fratello maggiore, Mattia, che studia Economia all’università. Niccolò invece frequenta l’ultimo anno dell’istituto scientifico sportivo di cui si serve la Roma per fornire supporto didattico ai propri ragazzi. Per caratteristiche ricorda Davide Frattesi, che Tiago Pinto sta cercando di riportare a Trigoria dal Sassuolo.