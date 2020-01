Un addio amaro. Romanisti divisi

Un gruppo di tifosi ieri ha aspettato all’uscita dal centro sportivo per salutarlo un’ultima volta e provare a fargli cambiare idea: “Florenzi, sei il nostro orgoglio, resta con noi” recitava un cartellone sventolato da una tifosa. Un ragazzo con in mano una maglietta della Roma con il numero 24 invece ha provato a inseguirlo quando è uscito con la macchina dal Fulvio Bernardini. Florenzi lo ha salutato ma non si è fermato e l’inseguimento è durato solamente pochi metri. “Lo vedi? De Rossi quando ha lasciato la Roma si è fermato con i tifosi, lui invece ha fatto solo un cenno con la mano”. La risposta di un tifoso al ragazzo deluso. Lo riporta il Corriere dello Sport.