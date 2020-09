Ultimo assalto a Smalling

Il Tempo (F. Biafora) – Ultima chiamata per Smalling. Ieri un intermediario incaricato dai giallorossi di curare l’affare è partito alla volta dell’Inghilterra. Siamo al dentro o fuori. La giornata odierna dovrebbe essere quella buona per formalizzare il rilancio per Smalling, con la Roma che sta seguendo con attenzione anche un altro difensore del Manchester United, il ventunenne Dalot, esploso con la maglia del Porto come terzino destro, ma in grado di giocare anche in posizione più centrale. I Red Devils sono però restii a cederlo in prestito. Capitolo attaccante: il Real Madrid assicura che Borja Majoral non si muoverá su precisa richiesta di Zidane, ma l’intermediario che ha proposto l’operazione alla Roma è convinto che ci siano ancora piccole chance di arrivare a dama. I blancos hanno offerto ai giallorossi Jovic, sul quale c’è la forte concorrenza del Milan, con Inter e Manchester United che hanno manifestato il loro interesse.