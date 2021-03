Ultimo appello Sky: rilancia per avere 3 gare

Corriere della Sera (M. Colombo) – Altra giornata decisiva per calcio e tv. Protagonista Sky, visto che Dazn si è già assicurata tutte le gare della Serie A attraverso i pacchetti 1 e 3. Resta il pacchetto 2 per il quale Sky ha proposto 70 milioni di euro: il pacchetto 2 contempla le partite in coesclusiva con Dazn, quelle di sabato alle 20:45, domenica alle 18 e il posticipo del lunedì.

Un pacchetto 2 che assume un ruolo fondamentale per Sky. Nel corso delle ultime ore l’ad della Lega luigi De Siervo ha avuto contatti telefonici con i vertici della tv del gruppo Comcast: ai manager ha sottoposto la richiesta avanzata dalle big che valutano 130 milioni il pacchetto: quasi il doppio rispetto ai 70.

Alle 14 la consegna della busta con l’offerta. L’eventuale rilancio verrà poi giudicato in assemblea, fissata alle 18:30, e messo ai voti. Nel caso in cui arrivasse la fumata nera, la Lega sarebbe pronta a riformulare il pacchetto e in corsa potrebbero rientrare Mediaset e Amazon.