Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – A Glasgow, per qualcuno non sarà solo una partita di coppa ma un esame decisivo. Sulla fascia sinistra della Roma Gasperini valuterà Kostas Tsimikas e Devyne Rensch, entrambi finora deludenti. Con Angeliño out, il tecnico offrirà loro un’ultima occasione: uno partirà titolare, l’altro entrerà a gara in corso.

Tsimikas, arrivato per dare esperienza, non ha ancora convinto: solo pochi spezzoni tra campionato ed Europa League, senza incisività né in fase offensiva né difensiva. Rensch, più giovane e duttile, alterna buone iniziative a errori di lettura, e deve dimostrare maggiore continuità.

A Ibrox, tra la pressione del pubblico e la necessità di dare risposte, entrambi si giocano una chance importante per restare parte del progetto di Gasperini e non semplici comparse nella rotazione.