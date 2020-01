La Roma continua a cercare un esterno offensivo. Nonostante le schermaglie con l’Inter, non è tramontata definitivamente la pista che porta a Matteo Politano. La Roma vorrebbe un diritto e non un obbligo di riscatto. Al massimo si accontenterebbe di far scattare l’obbligo solo nel 2021. Petrachi però sta pensando anche a delle alternative e i nomi sono quelli di Shaqiri e di Januzaj. Lo riporta Il Corriere della Sera.