Andreas Ulmer ha commentato l’eliminazione dall’Europa League. Il Salisburgo è stato sconfitto 2-0 dalla Roma. Di seguito le dichiarazioni del difensore a Sky Sport Austria.

Sull’eliminazione.

“Non siamo stati in grado di staccarci. Abbiamo avuto periodi di possesso troppo brevi in cui avevamo bisogno di respirare. Non siamo mai riusciti a fare il nostro pressing”.