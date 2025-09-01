Ufficiale: Zaniolo è un nuovo giocatore dell’Udinese

Nicolò Zaniolo torna in Serie A. L’ex Roma sbarca a Udine dal Galatasaray con la formula del prestito e diritto di riscatto. Un colpo che accende il finale di mercato dei friulani.

Il comunicato del club bianconero recita:

“È Nicolò Zaniolo la ciliegina sulla torta del mercato bianconero. Un mix di fantasia, qualità e potenza andrà ad arricchire il reparto offensivo bianconero con uno dei principali talenti italiani di questa generazione. Si tratta di un autentico colpo di mercato visto lo standing del calciatore e la concorrenza che l’Udinese è riuscita a vincere per assicurarsi le sue prestazioni. Arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione dal Galatasaray. Zaniolo, classe 1999, rappresenta il presente e il futuro del calcio italiano con un curriculum che parla da sé e lo ha visto imporsi, dopo le trafile delle giovanili vissuta tra Fiorentina ed Inter, con la maglia della Roma e, poi, all’estero anche in Premier League con l’Aston Villa senza dimenticare le esperienze con Atalanta, Fiorentina e, appunto, Galatasaray. Il suo grande talento gli ha consentito di esordire in Nazionale, con cui vanta 19 presenze complessive, a 19 anni nel marzo 2019 proprio al Bluenergy Stadium in Italia-Finlandia 2-0. Adesso il nostro stadio è pronto ad accoglierlo e ad infiammarsi con le sue giocate. Indosserà l’iconica maglia numero 10 bianconera.

Benvenuto Nicolò!”

Un ritorno di peso per il calcio italiano: Zaniolo vestirà il 10 dell’Udinese, pronto a riaccendere il Bluenergy Stadium con talento e personalità.