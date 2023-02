Arrivederci Roma. Nicolò Zaniolo non è più un giocatore romanista. L’attaccante ha firmato con il Galatasaray. È la Federcalcio a rendere noto il tutto tramite il proprio sito. Il classe 1999 si è unico ai turchi fino al 2027. Il club capitolino guadagnerà circa 16,5 milioni base più 13 milioni di bonus facilmente raggiungibili, di cui il 15% andrà all’Inter. Zaniolo, invece, percepirà uno stipendio pari a 3,5 milioni: su per giù la stessa cifra che aveva chiesto alla Roma per il rinnovo.

Nel contratto è presente anche una clausola. Qualora in estate dovesse arrivare una chiamata da un club italiano – si pensa sempre al Milan – le strade del Gala e di Nicolò potrebbero separarsi. A patto però che nelle nelle case del club turco entrino 35 milioni di euro: di questi, circa 5,2 (il 15%) andrà invece alla Roma.