Ufficiale, Montella non è più l’allenatore della Fiorentina

Vincenzo Montella non è più l’allenatore della Fiorentina. Rocco Commisso, presidente dei viola, ha preso la decisione di esonerare il proprio tecnico dopo la sconfitta per 4-1 rimediata contro la Roma. Questo il comunicato del club toscano:

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.