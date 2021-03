Ufficiale, Karsdorp rinnova con la Roma fino al 2025: “Sentire la fiducia è stato determinante”

L’AS Roma è lieta di annunciare che Rick Karsdorp ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Arrivato in giallorosso nel 2017, Karsdorp ha fatto il suo ritorno nella Capitale la scorsa estate dopo un anno passato in prestito al Feyenoord.

“Sono davvero felice per questo rinnovo, desidero ringraziare tutte le aree del club che mi hanno seguito in questo percorso: sentire la fiducia delle persone che lavorano qui è stato determinante per cambiare il corso delle cose e imprimere una nuova svolta alla mia carriera. Spero di riuscire a ripagare questa fiducia: andiamo a vincere!”.

Nella stagione in corso, l’esterno olandese ha fornito cinque assist e ha segnato un gol, divenendo uno dei punti fermi della squadra allenata da Paulo Fonseca.

“Da quando è rientrato a Roma, Rick ha messo grande impegno e ha dimostrato con i fatti di voler far parte di questo progetto”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva del Club Tiago Pinto. “Con il supporto del nostro staff tecnico, sanitario e atletico, i suoi progressi sono stati costanti e oggi siamo molto felici di poter premiare la sua crescita con questo rinnovo”.

