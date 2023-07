Dopo la vittoria nello scontro salvezza contro lo Spezia, l’Hellas Verona ha interrotto il rapporto professionale con Marco Zaffaroni. Al suo posto, sulla panchina del club gialloblu, ci sarà Marco Baroni. L’ex allenatore del Lecce, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un secondo anno. Lo annuncia la stessa società sul proprio profilo Twitter.

Bentornato nella splendida Verona, 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐑𝐎𝐍𝐈 🤝🟡🔵

Marco #Baroni is our new Head Coach. #HVFC pic.twitter.com/9fIqK3VqjM

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 1, 2023