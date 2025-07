UFFICIALE: Dovbyk cambia numero. Sarà il nuovo numero 9 giallorosso – VIDEO

Artem Dovbyk volta pagina e lo fa con un nuovo numero sulle spalle. La Roma ha comunicato attraverso un video sui propri canali ufficiali che il centravanti ucraino lascerà il numero 11 per indossare la maglia numero 9, simbolo dei bomber di razza. Un passaggio di testimone che coincide anche con l’arrivo di Evan Ferguson, il nuovo acquisto giallorosso in prestito con diritto di riscatto, che eredita proprio l’11 lasciato libero da Dovbyk.

Il video dell’annuncio, pubblicato sui social, è stato anche l’occasione per mostrare al pubblico la terza maglia della stagione, presentata ufficialmente in mattinata alle 10, frutto della collaborazione tra il club capitolino e Adidas. Un mix di novità che accende l’entusiasmo dei tifosi e lancia segnali chiari in vista della nuova stagione.