L’Unione dei club europei (Uec) ha presentato alla Uefa, durante l’assemblea generale delle Leghe Europee a Sofia, una proposta riguardo ai vari premi delle coppe europee.

Ad oggi, i club partecipanti si dividono un montepremi complessivo che supera i 3,3 miliardi di euro, merito dei 4,4 miliardi incassati grazie soprattutto alla vendita dei diritti tv. Solo però 308 milioni finiscono nelle casse delle società che non si qualificano per le coppe come pagamenti di solidarietà. Da qui, riferisce il “Guardian”, la proposta Uec di distribuire circa 2 miliardi di euro a tutti i club di prima e seconda divisione. In particolare, mentre oggi il 74% del montepremi finisce alle squadre di Champions, il 17% a quelle di Europa League e il 9% a quelle di Conference, la Uec propone una ripartizione 50-30-20, coi soldi che non andrebbero direttamente alle squadre ma alle leghe che rappresentano, che poi si occuperebbero di dividerli fra le società dei massimi campionati (85%) e delle divisioni inferiori (15%). Per chi partecipa alle coppe ci sarebbe quindi una quota “nazionale” oltre alla parte di premi – circa 1,3 miliardi di euro – che la Uefa ripartisce in base ai risultati.