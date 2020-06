Era una decisione attesa da giorni e finalmente è arrivata l’ufficialità. Come riporta Sky Sport, il Comitato Esecutivo della UEFA ha appena dato il via libera alla Final Eight per l’Europa League in Germania e per la Champions League a Lisbona. La Supercoppa Europea si giocherà a Budapest. Il vertice è tuttora in corso e presto saranno decise le date delle sfide ancora da disputarsi di tutte le competizioni europee.