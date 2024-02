Al Congresso per festeggiare i 70 anni della UEFA il presidente Ceferin, ha dichiarato che il suo periodo di governo al vertici del calcio europeo finirà nel 2027. Queste le sue parole:

“Sono stanco e lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027. Non si può comprare la storia. Sappiamo per cosa lottiamo, i club sono liberi di partecipare a nuove competizioni, nessuno ha minacciato di sanzionarli se aderiranno a quell’ala che i tifosi chiamano Zombie League. Non is compresa il merito sportivo, non si compra una storia pluridecennale. A volte mi hanno descritto come un personaggio del Signore degli Anelli, ma non lo so sono. Non mi interessa l’Unico Anello”.