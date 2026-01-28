Udinese, stagione finita per Zanoli: intervento al crociato destro a Villa Stuart

Giornata di aggiornamenti dal fronte infermeria per l’Udinese, che deve fare i conti con uno stop pesante per uno dei suoi giocatori. Una notizia che incide profondamente sul percorso di una squadra e sulla stagione di un singolo atleta.

Come comunicato ufficialmente dall’Udinese Calcio, nella giornata odierna Alessandro Zanoli si è sottoposto a un intervento chirurgico per la riparazione della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma ed è perfettamente riuscita.

Ora per il calciatore bianconero si apre la fase di recupero e riabilitazione, che sarà seguita passo dopo passo dallo staff medico del club. La società ha voluto inoltre rivolgere a Zanoli un messaggio di incoraggiamento, augurandogli un pronto e completo ritorno in campo. Per il calciatore questo comporta ad uno stop fino a fine stagione e di conseguenza salterà la sfida contro la Roma nella prossima giornata di campionato.