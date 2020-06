Udinese, partitella a campo ridotto. Scarico per chi ha giocato ieri contro l’Atalanta

Dopo la sconfitta casalinga di ieri contro l’Atalanta, l’Udinese è tornata ad allenarsi questa mattina nel centro sportivo Bruseschi. Gli uomini di Luca Gotti hanno cominciato così a preparare la prossima sfida, che vedrà i bianconeri impegnati allo Stadio Olimpico contro la Roma, giovedì sera alle 21:45. Seduta di scarico per chi è sceso in campo nella giornata di ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto al termine dell’allenamento una partitella a campo ridotto. Domani pomeriggio nuova seduta in programma. Lo riporta udinese.it.