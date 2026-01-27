Alla vigilia dell’apertura della vendita dei biglietti, arrivano novità importanti per i tifosi in vista di Udinese-Roma. Una decisione che rientra nel solco delle misure di sicurezza adottate nelle ultime settimane e che avrà un impatto significativo sulla presenza del pubblico giallorosso allo stadio.

Come riportato dall’Ansa, la vendita dei tagliandi per la gara, in programma lunedì 2 febbraio alle 20:45 al BluEnergy Stadium e valida per la ventitreesima giornata di campionato, sarebbe dovuta partire oggi, martedì 27 gennaio alle 16:30. Tuttavia, il Prefetto di Udine Domenico Lione ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio, nell’ambito delle consuete valutazioni di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento è legato alle disposizioni del Viminale successive agli scontri avvenuti il 18 gennaio lungo l’autostrada A1 tra tifosi della Roma e della Fiorentina, episodi che hanno portato al divieto di trasferte per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione. Una scelta che, ancora una volta, penalizza i sostenitori giallorossi e riduce la cornice di pubblico per una sfida importante del campionato.