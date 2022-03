Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Zalewski in vantaggio su El Shaarawy. Ci sono Pellegrini e Zaniolo

Pagine Romaniste – La Roma cerca il poker di vittorie consecutive. Ripreso il cammino per il quarto posto superando Spezia ed Atalanta e messo un piede ai quarti di Conference League battendo il Vitesse, tutti i successi arrivati per 1-0, i giallorossi non devono perdere terreno nella corsa all’Europa. Direttamente dai Paesi Bassi, la Roma è attesa in Friuli. Alle 18 gli uomini di Mourinho, tornerà in panchina anche in campionato, affronteranno l’Udinese.

Sicuri assenti Kumbulla e Mkhitaryan, entrambi squalificati. L’italo-albanese sarà rimpiazzato da Ibanez, Micki da Oliveira. Il portoghese, match winner giovedì in Conference, sarà al fianco di Cristante. Karsdorp a destra, ma il vero dubbio è sull’altra corsia. Zalewski e El Shaarawy sono candidati ad una maglia da titolare, che potrebbe finire all’italo-polacco.

Pellegrini a supporto di Zaniolo ed Abraham. Il capitano e Nicolò sono diffidati. Dovranno dunque prestare la massima attenzione onde evitare di dover saltare il derby, come successo all’andata al numero 7.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.