Concluso con successo il percorso in Europa League, che ha garantito alla Roma l’accesso diretto agli ottavi di finale, la squadra capitolina torna a concentrarsi sulla Serie A e prepara la trasferta di Udine, valida per la ventitreesima giornata di campionato. Stasera, con calcio d’inizio alle 20.45, i giallorossi scenderanno in campo al Bluenergy Stadium con poche incognite nell’undici di partenza.
Gasperini sembra infatti orientato a confermare l’assetto delle ultime uscite, condizionato soprattutto dalle assenze pesanti in attacco, ma potendo contare sul rientro di Hermoso, che amplia le soluzioni nel reparto difensivo.
Di seguito, i probabili romanisti che sfideranno l’Udinese sotto la direzione di Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.
La Gazzetta dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen. All: Gasperini.
