La Gazzetta dello Sport (M. Canfora) – Sarà tutto ufficializzato in giornata: Udinese- Roma, gara sospesa domenica scorsa al 27′ della ripresa a causa del malore occorso a Evan Ndicka, verrà recuperata il 25 aprile, anche se è una data che piace poco alla Roma visto che si va ad incastrare tra due impegni dall’alto coefficiente di difficolta, ossia quelli contro il Bologna e il Napoli. Ma non è possibile diversamente: tra l’altro, con la qualificazione dei giallorossi alle semifinali di Europa League, non esistono alternative fattibili.

La data del 25 aprile indicata dalla Lega Serie A scaturisce, impegni delle due squadre a parte, soprattutto per rispettare l’articolo 30 del suo Statuto-Regolamento. Che prevede che le partite sospese vadano recuperate nella prima data utile entro i successivi 15 giorni.

La gara con la Roma deve essere giocata proprio per questo motivo prima che finisca il campionato. In considerazione del fatto che se poi l’Udinese dovesse andare ad un eventuale spareggio per non retrocedere. Ma dal momento che la Roma proseguirà il suo cammino in Europa, alternative al 25 aprile non esistono.

Anche perché la settimana dopo ci sono le due semifinali europee, con Atalanta- Roma di campionato prevista per il 12 maggio. Il che vorrebbe dire avere piena anche la settimana successiva, con Roma-Genoa in programma il 19 maggio, partita che se la Roma dovesse andare in finale di Europa League a Dublino (22 maggio) chiederebbe di anticipare.