Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: rientra Hermoso, out Dybala

La Roma si prepara a tornare in campo in campionato dopo l’ultimo impegno europeo, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e ritrovare punti importanti in trasferta. La sfida contro l’Udinese rappresenta un banco di prova significativo per la squadra di Gian Piero Gasperini.
In vista del match, il tecnico giallorosso ha ufficializzato la lista dei convocati, comunicata attraverso i canali ufficiali del club. Dall’elenco emergono alcune indicazioni rilevanti sulle scelte e sulle condizioni della rosa romanista.
Spicca il ritorno tra i disponibili di Mario Hermoso, che rientra in difesa e torna a disposizione dopo l’assenza delle ultime settimane. Continua invece l’emergenza nel reparto offensivo: Evan Ferguson resta fuori per la seconda gara consecutiva, confermando un’assenza che priva Gasperini di un’opzione importante in attacco.
I CONVOCATI DI GASPERINI
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz.