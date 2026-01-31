Lunedì sera Udinese e Roma: i giallorossi ancora alle prese con i vari problemi fisici, cercano di mantenere la striscia di imbattibilità. Allenamento ancora a parte Ferguson, Dovbyk, Dybala, El Sharawy e Konè, da valutare quindi la loro presenza per la sfida con i friulani.

Situazione diversa invece per Hermoso: lo spagnolo è tornato in gruppo e probabilmente tornerà a comporre quel terzetto difensivo che tanto bene ha fatto fino ad oggi, con Mancini e N’Dicka. Domani la squadra effettuerà una sessione pomeridiana e non è prevista la conferenza stampa pre-partita di Gasperini che, visti i pochi giorni disponibili, preferisce concentrarsi sul campo