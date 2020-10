Udinese, Pereyra: “Con la Roma non meritavamo di perdere punti”

Rientrato ad Udine dopo l’esperienza al Watford, Roberto Pereyra è da subito entrato nei meccanismi di Gotti tanto da meritarsi una maglia da titolare contro la Roma. Il centrocampista argentino è ritornato sulla sconfitta contro i giallorossi ed ha parlato del campionato italiano. Queste le sue parole ad Udinese Tv:

“Non mi sono dimenticato di quanto fatto qua la prima volta e in Italia l’importanza data alla tattica è rimasta la stessa. Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il risultato, non meritavamo di perdere punti“.