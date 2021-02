Udinese, Okaka: “Giocare contro una Roma arrabbiata non era semplice. La sconfitta ci può stare”

L’Udinese esce sconfitta dalla partita contro la Roma con un 3 a 0 senza storia. Al termine della sfida Stefano Okaka, ex di turno, ha rilasciato un’intervista a Udinese TV. Queste le parole rilasciate:

“Una battuta d’arresto che ci può stare dopo tanti risultati positivi, venire all’Olimpico a giocare contro una Roma arrabbiata per la sconfitta contro la Juve non era semplice e la sconfitta ci poteva stare. Ora pensiamo al Parma che è il nostro principale obiettivo attualmente. Non è successo assolutamente niente oggi, abbiamo perso punti con squadre importanti e oggi siamo venuti qua per giocarcela. È andata male, ma ora dobbiamo allenarci duramente per preparare al meglio la partita contro il Parma che per noi è molto importante. Personalmente inizio a sentirmi sempre meglio ogni partita, sono stato fuori a lungo e ora sono contento di poter aiutare i miei compagni. Ora dobbiamo cercare di dare tutti il 100% per fare un finale di stagione al meglio“.