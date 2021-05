Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match di Serie A con il Napoli soffermandosi anche sul proprio futuro. Queste le sue parole:

“Da un po’ di tempo sento queste chiacchiere sul mio conto, ma per me la cosa che conta ora è giocare partita dopo partita al massimo delle mie possibilità. Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché sono fortunato nel fare il lavoro che amo. Il mio obiettivo è vincere quanto più possibile giocando bene”.