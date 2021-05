Udinese, Marino: “Musso per rendimento è tra i migliori 3 portieri in Italia. Il prezzo si fa in negoziazione”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato, parlando anche di Juan Musso, portiere accostato più volte alla Roma. Queste le sue parole, ai microfoni di Sky Sport:

“Valutazione di Musso? Quelle si fanno in negoziazione… Per rendimento è sicuramente tra i 3 migliori portieri in Italia e ha ancora margini di miglioramento. De Paul? L’uomo supera il fuoriclasse: è un punto di riferimento impareggiabile, un uomo vero. Abbiamo adeguato il contratto pochi mesi fa e ho impiegato 5 minuti, non ha mai creato problemi all’Udinese”.