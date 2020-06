Udinese, Lasagna: “Adesso pensiamo subito a come fare male alla Roma”

All’Udinese non è bastata la doppietta di Kevin Lasagna per fare punti contro l’Atalanta. Oggi pomeriggio, infatti, gli uomini di Gasperini si sono imposti per 3 a 2 in casa dei bianconeri. Nel postpartita, il capitano dell’Udinese ha parlato ai microfoni di Udinese TV, concentrandosi anche sulla prossima gara in programma, giovedì sera all’Olimpico contro la Roma. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Tutte queste ultime 10 partite dovranno essere delle finali per noi e dovremo andare a giocarcele con il coltello tra i denti per fare risultato. Penso che con delle partite così ravvicinate si debba pensare il meno possibile a quanto appena successo, mantenendo comunque la prestazione, e ragionare subito su come fare male alla Roma“