Udinese-Inter 1-2: Frattesi regala la vittoria ai neroazzurri nel recupero

Nel posticipo del lunedì sera tra Udinese e Inter, i neroazzurri si sono imposti nel finale grazie alla zampata vincente di Frattesi.

Al Blue Energy Stadium i padroni di casa erano riusciti a finire la prima frazione grazie al gol di Samrdzic nei minuti finali del primo tempo. La ripresa però ha visto i futuri campioni di casa rimontare grazie al rigore di Çalhanoğlu e al tap-in finale dell’ex Sassuolo.

Per l’Udinese, prossima avversaria della Roma in campionato, da segnalare gli infortuni di Lovric e Thauvin. Entrambi saranno da valutare per domenica, ma dalle due dinamiche è difficile ipotizzare la loro presenza contro i giallorossi.