La famiglia Pozzo ha ceduto l’Udinese Calcio. Dopo anni alla guida del club friulano, il passaggio di proprietà sarebbe avvenuto in favore di un gruppo di investitori stranieri, al momento non ancora identificati, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro.

La notizia, anticipata dalla Tgr Rai Friuli Venezia Giulia, è stata confermata da fonti vicine alla società. Tuttavia, i vertici dell’Udinese, contattati dall’ANSA, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito all’operazione. Secondo quanto riportato dalla Rai, il nuovo proprietario dovrebbe essere un fondo di investimento con sede negli Stati Uniti, il cui nome dovrebbe essere reso noto nelle prossime ore.