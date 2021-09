Udinese, Gotti: “Non sono soddisfatto. La Roma ha difeso bassa e compatta”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato al termine della sconfitta maturata contro la Roma. Queste le sue parole:

GOTTI A DAZN

Un po’ bloccati…

Io capisco questo tipo di lettura da fuori, ma bisogna tener conto di come ha approcciato la Roma. Hanno difeso bassi e compatti. Non è vero che non abbiamo provato a segnare, dobbiamo leggere i momenti della partita e l’avversario. Non sono soddisfatto. E’ chiaro che vedo delle qualità di squadra, delle cose su cui possiamo costruirci delle fortune.

La prestazione c’è stata, potevate portare via almeno un punto…Che potenzialità ha Soppy?

Altissime. Ha caratteristiche fisiche e tecniche di un certo tipo. Dove può arrivare dipende da lui. E’ spavaldo ed istintivo e deve maturare su alcuni aspetti calcistici. Deve riempire il suo repertorio sui tempi di gioco e la fase difensiva. Di sicuro le potenzialità sono di alto livello.

Forse meritavate di più visto il secondo tempo. Noto delle difficoltà in costruzione…

Qualche volta riusciamo ad eludere il pressing avversario, altre volte meno. Fa anche la differenza la confidenza di un giocatore. Alcuni leggono bene il timing della catena di gioco, e gli stessi che in altre situazioni non leggono situazioni più semplici. fa parte di un percorso di maturità.

Ha chiuso con due 2002 sulle corsie, avete tanti margini di miglioramento?

C’era anche un terzo 2002 in panchina, due 98 in campo. Di sicuro l’Udinese ha investito per il futuro. Il percorso che dobbiamo fare il prima possibile è rendere presente questo futuro.

GOTTI IN CONFERENZA STAMPA

“La Roma ha iniziato molto forte, in maniera veemente. Nei primi 7-8 minuti hanno creato situazioni pericolose nella nostra area e ci hanno messo apprensione, ma gradualmente abbiamo gestito meglio la pressione della Roma. Fino ad arrivare ad avere anche noi le nostre occasioni. Ne abbiamo avuta una simile al vantaggio della Roma, poi determinante. Da lì in avanti l’atteggiamento è stato tosto, di una Udinese che non accettava il risultato e ha provato fino alla fine a portare a casa dei punti. Mi dispiace non esserci riuscito. Confortato? Un allenatore vede tante cose che non vanno bene, ma di sicuro vado via da questa partita vedendo una squadra su cui sarà un piacere costruire le cose”.