Udinese, Gotti: “La Roma è una squadra fortissima e ben preparata”

Partenza deludente per l’Udinese, che dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona all’esordio in campionato, oggi pomeriggio ha perso anche contro il neopromosso Spezia, che è passato in Friuli per 2 a 0. Al termine della gara, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato ai microfoni della tv societaria, anticipando anche qualche tema sul prossimo impegno dei bianconeri, in programma sabato sera alle ore 20:45 contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni ad Udinese TV: “La Roma è una squadra fortissima che secondo me ha innalzato ulteriormente il proprio tasso tecnico e tutti noi sappiamo che sabato affronteremo una squadra molto ben preparata. Vediamo se saremo in grado di recuperare qualcuno dei nostri effettivi, anche se il tempo a disposizione è veramente poco”.