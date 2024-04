La sconfitta contro il Verona potrebbe costare l’esonero a Gabriele Cioffi, a riportarlo è Gianluca Di Marzio. Dopo le riflessioni della notte, l’Udinese sembra decisa per il cambio di allenatore in vista delle ultime giornate di campionato. Attualmente i friulani sono a quota ventotto punti, uno in più del Frosinone terzultimo. La zona retrocessione incombe e i bianconeri sono alla ricerca di una nuova soluzione per centrare la salvezza.

La decisione verrà presa oggi dalla società, ma il club sembra convinto a cambiare ancora. Per l’Udinese sarebbe il secondo cambio in panchina della stagione dopo l’esonero di Andrea Sottil, con Cioffi subentrato alla decima giornata.

