Siamo all’ultimo appuntamento della fase a gironi dell’Europeo U21 per la Spagna. In rosa è presente anche il centrocampista della Roma Gonzalo Villar che è stato schierato titolare nel match contro la Repubblica Ceca di pari età. Il giallorosso è rimasto in campo per 74′ (risultato di 1-0 per gli spagnoli al momento della sua uscita). Al suo posto è entrato il connazionale Pozo.