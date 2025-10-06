Il Corriere della Sera (D. Stoppini) – Gian Piero Gasperini lascia il Franchi con un sorriso grande così. Prima di uscire dalla sala stampa, scherza con i cronisti: «Oh, stavolta sono stato benissimo, dietro la panchina c’era gente educatissima. Ridatemi quella la prossima volta!». Una battuta che fotografa perfettamente l’umore di casa Roma.

Mastro Gasp, il falegname di questa Roma prima in classifica, sta costruendo con pazienza e mestiere un gruppo solido, che si aggrappa ai risultati e ai punti con le unghie. Non ha il motore offensivo della sua vecchia Atalanta, né un centravanti affidabile, eppure trova sempre una soluzione. A Firenze ha chiuso con sei centrocampisti in campo, inserendo Dybala come falso nove e trasformando la necessità in virtù.

Gasperini, 67 anni, è ormai nella categoria dei tecnici che si mettono al servizio della squadra, non viceversa. «Abbiamo controllato bene la partita, gli episodi sono stati casuali», ha detto nel post gara. E sul primato: «Qualcuno non ci dà ancora credito, ma stiamo crescendo. Dobbiamo migliorare contro le difese chiuse, ma la squadra ha personalità. In svantaggio ha continuato a credere nel proprio gioco».

E in effetti, la Roma di Gasp non incanta, ma convince. Lavora, soffre, vince. E il suo allenatore, col sorriso di chi sa di avere tra le mani qualcosa di autentico, si gode il momento.