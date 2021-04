Tutto sulla Coppa. La testa è già a Manchester, a Cagliari ampio turnover

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Inevitabile non dare la priorità all’Europa League per Fonseca. E sarà in chiave europea la formazione che scenderà in campo domani alle 18 contro il Cagliari. Ieri sono rientrati in gruppo Kumbulla, El Shaarawy, Smalling e Spinazzola, che proveranno a strappare una convocazione per domani ma puntano a partire mercoledì con la squadra. A Manchester non ci sarà Mancini, squalificato, a Old Trafford toccherà a Cristante e Ibanez – squalificato in campionato – giocare in difesa, probabile con Smalling. Alla sfida inglese, quella di ritorno, pensa anche Pedro: lo spagnolo ieri ha lavorato a parte ma sta meglio, per il 6 maggio all’Olimpico conta di esserci. In attesa del semaforo verde definitivo sono invece Kumbulla ed El Shaarawy, che per la coppa contano almeno di essere in panchina, mentre dovrebbe essere più pronto Spinazzola.