Tutto fatto: Maicon giocherà al Sona in Serie D

Maicon riparte dalla Serie D. Il terzino brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Roma, da gennaio si trasferirà al Sona, squadra che gioca nel girone B di Serie D. In Veneto si sta già parlando di “trattativa del secolo” che è stata confermata dal direttore sportivo della società e dell’intermediario Thiago Sousa a “L’Arena“: “È fatta al cento per cento“