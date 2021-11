Tutto esaurito per l’Inter: sesto sold out stagionale

Corriere della Sera (G. Piacentini) – C’era da aspettarselo, anche alla luce degli oltre 46 mila spettatori presenti domenica sera a Roma–Torino, ma ieri la società giallorossa ha comunicato attraverso i propri canali social che anche in occasione di Roma–Inter di sabato pomeriggio (ore 18) l’Olimpico sarà sold out.

Con una settimana di anticipo, per i romanisti non ci sono più biglietti disponibili per la sfida di Mourinho contro il suo passato e per il ritorno, per la prima volta da avversario, di Edin Dzeko. Sono ancora disponibili circa duemila tagliandi per il settore ospiti, che ha una capienza di circa 4 mila, ma i settori riservati ai tifosi giallorossi sono esauriti. Nonostante la Roma non sia in lotta per lo scudetto, i romanisti hanno risposto sempre riempiendo l’Olimpico.

“Sanno che la squadra gioca per loro e dà il massimo, per questo sono sempre presenti anche in competizioni come la Conference League“, la spiegazione di José Mourinho che, fin dal primo giorno, ha fatto affidamento sul grande sostegno dei tifosi.

Quello di sabato contro l’Inter sarà il sesto sold out stagionale: finora è già successo con CSKA Sofia, Empoli e Udinese, quando la capienza era ridotta al 50%, e nei big match con Milan e Napoli. Con oltre 263 mila spettatori (tra quota abbonati e paganti), la Roma si trova al secondo posto in Italia come numero di spettatori: meglio ha fatto solamente il Milan.