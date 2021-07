Tutti pazzi per Spinazzola, un milione di followers su Instagram: “Grazie a tutti” – FOTO

Tutti pazzi per Spinazzola. L’esterno della Roma ha conquistato anche i tifosi azzurri con le eccellenti prestazioni all’Europeo. Gli stessi tifosi che poi si sono stretti in un grande abbraccio collettivo quando contro il Belgio è stato costretto ad uscire per la rottura del tendine d’Achille sinistro.

Spinazzola ha potuto constatare l’affetto di tutti sui social. Sul profilo Instagram, infatti, i followers sono aumentati del 102%, raggiungendo quota un milione. Con un post, il terzino giallorosso ha celebrato il traguardo: “Grazie a tutti!”, il messaggio.