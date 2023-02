Tutti corrono all’Olimpico per Josè

Corriere dello Sport (C.Zucchelli) – Ancora un sold out. Ancora oltre 60 mila spettatori a spingere la Roma alla rincorsa europea. In attesa delle gara di giovedì contro il Salisburgo, 90′ da dentro o fuori, stasera contro il Verona l’Olimpico farà registrare l’ennesimo tutto esuarito. Non più una notizia, oramai. Nonostante, da qualche settimana, il responsabile del ticketing giallorosso, Paolo Monguzzi, abbia lasciato Trigoria per andare alla Juventus, lo stadio contina ad essere uno dei fiori all’occhiello della Roma: merito della società e della sua politica dei prezzi, merito di un allenatore carismatico come Mourinho e merito, anche, di tutti quei tifosi che oramai da un quasi un anno non mancano mai e stanno coinvolgendo sempre di più anche le nuove generazioni.

Considerando tutte le partite all’Olimpico questa stagione, dall’amichevole contro lo Shaktar di agosto ad oggi, allo stadio sono stati presenti oltre un milione di tifosi e non si è mai scesi sotto quota 60 mila spettatori. La partita con più presenza (oltre 65 mila) è stata quella contro gli ucraini, ma perché c’era tutto l’Olimpico a disposizione compreso il settore ospiti, mentre tra le gare ufficiali è stata Roma-Lecce (64.018) quella con i numeri migliori. La peggiore? Roma-Helsinki, dove c’erano “solo” 60.193 tifosi.