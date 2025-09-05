Tutti aspettano Dybala e invece scoprono Paratici

Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Alla vigilia l’attenzione era tutta su Paulo Dybala, atteso al test per ritrovare la condizione dopo un’estate complicata. E invece, nell’amichevole contro il Roma City, la scena se l’è presa Lorenzo Paratici, attaccante classe 2008 arrivato dalla Sampdoria negli ultimi giorni di mercato. Il ragazzo, figlio di Fabio Paratici, ex dirigente di lungo corso tra Samp e Juventus, ha messo a segno una tripletta che ha sorpreso tutti a Trigoria.

Nato a Torino il 21 ottobre 2008, Lorenzo è cresciuto con il mito di Dybala, che da bambino accolse all’aeroporto insieme al padre il giorno dell’arrivo dell’argentino alla Juve. Prima Pro Vercelli, poi Sampdoria, dove in un anno ha scalato le giovanili fino al salto alla Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Formalmente farà parte della Primavera, ma Gasperini ha già acceso i riflettori su di lui. Tanto da scherzare a bordocampo: «Bisogna trovargli un soprannome, chiamarlo Paratici è già troppo lungo».