Tutelarsi con i big, far crescere i baby: così Fonseca prova le montagne russe

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Domani ritroverà i titolari, quei giocatori con cui al momento la sua Roma è un’altra Roma. Nonostante Paulo Fonseca non sia stato felice della brutta prestazione in coppa, continua a lavorare sulle seconde linee, cioè quei calciatori che possono rivelarsi utili nel corso della stagione. Il tecnico ha parlato a lungo con Borja Mayoral e continuerà a farlo perché il ragazzo non può essere bocciato dopo due partite negative, ma ha bisogno di crescere e adattarsi, come ha ripetuto lo stesso Fonseca. La stragrande maggioranza dei tifosi vorrebbe vedere Villar titolare contro la Fiorentina e la buona prestazione di Pau Lopez fa essere ottimisti sul ritorno ad alti livelli dello spagnolo. Fonseca sa che c’è una Roma con Dzeko e Veretout e una senza di loro, domani torneranno tanti titolari dal primo minuto.