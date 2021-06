Turchia, Under convocato per Euro 2020

La Turchia sarà il primo avversario dell’Italia all’Europeo che partirà l’11 giugno a Roma, allo Stadio Olimpico. A sfidare gli Azzurri ci sarà anche Cengiz Under che è stato convocato dal ct turco. L’esterno, che quest’anno ha giocato nel Leicester, sta per tornare alla Roma e un palcoscenico come quello di Euro 2020 potrebbe portargli qualche squadra a bussare.